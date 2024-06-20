حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد: موجة حارة ورياح بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان صادر عن "الأرصاد"، الأربعاء، فإن حالة طقس الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

ويرصد "الخليج 365"، حالة طقس الـ6 أيام القادمة، خلال السطور التالية، كما يلي:

حالة الطقس غدا الخميس 20 يونيو 2024

توقعت "الأرصاد"، أن يسود غدا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وذكرت "الهيئة"، أن طقس غدا الخميس أول أيام فصل الصيف يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وقالت إن حالة طقس أول أيام فصل الصيف تشهد نشاط رياح، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الجمعة 21 يونيو وحتى الثلاثاء 25 يونيو 2024

أضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس من الجمعة 21 يونيو وحتى الثلاثاء 25 يونيو 2024، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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