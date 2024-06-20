شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضى الزراعية بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة ضبط وإزالة حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت المحافظة استمرار إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفة بناء بكل ربوع المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ووجهت محافظة الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحى لرصد أى حالات بناء مخالف ومنع التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل الحازم حيالها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.



قبل