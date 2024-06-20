شكرا لقرائتكم خبر عن رصف شارع القدس ومنطقة المدرسة الثانوية الفنية الصناعية بمركز الصف فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورًا ترصد أعمال رصف وتطوير شارع القدس ومنطقة المدرسة الثانوية الفنية الصناعية، بمركز ومدينة الصف؛ وذلك ضمن المشروعات التنموية التي يشهدها لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المحافظة استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقًا للخطة الاستثمارية الموضوعة؛ للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين مرورية جديدة وتحسين الرؤية البصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشددت المحافظة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات ومديري المديريات الخدمية بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 / 2024 ورفع معدلات الأداء بها والاستفادة من المبالغ المرصودة لإنهاء المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

يُذكر أن محافظة الجيزة أعلنت مؤخرًا انتهاء كل الأحياء من الخطة الاستثمارية بنسبة 100%، عدا أحياء إمبابة والعمرانية، وانتهاء مراكز كرداسة وأوسيم والعياط من الخطة، مشيرة إلى أن نسب التنفيذ لباقي المراكز تتراوح ما بين 75 إلى 90%، وذلك لاستكمال أعمال رصف عددًا من الطرق.



أعمال التطوير وتحسين الطرق



أعمال رصف وتطوير شارع القدس