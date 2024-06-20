شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: السلع الزراعية الواردة من الخارج بلغت 10 ملايين طن فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي بزيارة مفاجئة لادارة الحجر الزراعي داخل ميناء دمياط للتأكد من سير العمل خلال الاجازة وانسياب السلع الزراعية، واثناء الزيارة شاهد عمليات الفحص الجارية والتي يقوم بها مهندسي الحجر الزراعي المصري لشحنة القمح المستوردة من الخارج لحساب هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، حيث تم التاكد من تطبيق كافة الاجراءات والاشتراطات الحجريّة المتبعة والتي تضمن خلو الشحنات الواردة من الآفات الزراعية التي قد تؤثر على الثروة الزراعية المصرية،

كما تفقد موسي المعمل المركزي التابع للحجر الزراعي داخل ميناء دمياط وذلك للتاكد من جاهزيته للعمل والبدء في تشغيله، والذي انشيء حديثا للمساهمة في تسريع اجراءات فحص المنتجات الزراعية الواردة لسرعة الافراج عنها وفقا لخطة الدولة المصرية،

وأوضح أن ادارة الحجر الزراعي بميناء دمياط تقوم باتمام اجراءات الفحص على السلع الزراعية الواردة من الخارج والتي قدرت في عام 2023 بنحو 11 الف رسالة زراعية باجمالي 10 ملايين طن وبنسبة 40٪؜ من اجمالي المنتجات الزراعية الواردة من الخارج.

كما تقوم ايضا باتمام اجراءات الفحص الحجري اللازم على المنتجات الزراعية المصدرة للخارج لتتوافق مع اشتراطات الدول والتي بلغت نحو 8 الاف رسالة زراعية باجمالي 810 الف طن وبنسبة 11٪؜ من اجمالي الكمية التي تم تصديرها خلال موسم 2023 والتي بلغت 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية لدول العالم،

وفي نهايه الزيارة اجتمع موسي مع مهندسى الحجر الزراعي المتواجدين حيث ناقش بعض المقترحات التي من شأنها قد تساهم في تقليل زمن الافراج الجمركي للرسائل الواردة وبالاضافة إلى مناقشة سرعه انهاء اجراءات الصادر في ضوء حرص القيادة السياسية على تسهيل انسياب السلع الزراعية وتبادلها وتعزيز الصادرات الزراعية المصرية

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه باستمرار عمل المعامل والمعاهد والإدارات والقطاعات الخدمية طوال اجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة المحاصيل وتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية وكذلك مراقبة الأسواق وقضاء مصالح المواطنين.

