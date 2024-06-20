شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة مادة التاريخ للشعبة الأدبية استعداداً لامتحان الثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة استعداداً لأداء الاختبارات فى المادة يوم 29 يونيو الجارى، موضحة أن عدد الأسئلة فى مادة التاريخ 46 سؤالا، منها 44 سؤال اختيار من متعدد و2 سؤال مقالى، مضيفة أن الأسئلة ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس مستويات الطلاب المختلفة و70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة وبلا صعوبة، و30% من الأسئلة للمستويات العقلية العليا، مشيرة إلى أن الأسئلة ستكون خالية من التعقيدات وإجاباتها تعتمد على الفهم والتحليل والتطبيق، وكل سؤال اختيار من متعدد يتضمن 4 بدائل للإجابة منها بديل واحد صحيح.



وتنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024، حيث يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.