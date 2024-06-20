في شهور الصيف الـ3.. تعرف على السرعات المقررة على الطرق الساحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حدد قانون المرور السرعات المقررة على بعض الطرق الساحلية بداية من أشهر الصيف (يوليو - أغسطس - سبتمبر) تفاديًا للحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح.

بدءًا من الكيلو 21 للكيلو 153.. السرعات المقررة على طرق (الإسكندرية الصحراوي - مطروح - السلوم - العلمين) في شهور الصيف:

- المركبات القاطرة للمقطورات والنقل: 60 كم / الساعة

- مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 70 كم / الساعة

- باقي الملاكبات (الملاكي): 80 كم / الساعة

جاء ذلك في القرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.

وبشكل عام، فإن قانون المرور حدد السرعات المقررة داخل المدن كالتالي:

- للمركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 40 كم / الساعة

- باقي أنواع المركبات: 60 كم / الساعة

- السرعة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية: 40 كم / الساعة

كان النائب العام وجه كافة نيابات الجمهورية بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة إلى المحاكمة العاجلة، مع النظر في تفريد الغرامات بين الحد الأدنى والأقصى بحيث تقرر الغرامة وفق مقدار التجاوز في السرعة المقررة.

وتتراوح غرامة السرعة الزائدة بين 300 : 1500 جنيه (الغرامة الفعلية: 400 جنيه).