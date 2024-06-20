طلب إحاطة بشأن صفحات بيع الآثار "أون لاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لبيع منتجات تدعي أنها آثار فرعونية قديمة "بيع الآثار أون لاين".

وأوضح هشام حسين، في طلبه، أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصفحات والحسابات الإلكترونية التي تروج للعديد من المنتجات التي تدعي أنها آثارًا مصرية فرعونية قديمة، فضلًا عن العملات الأثرية والأحجار الكريمة.

وأضاف النائب هشام حسين، أنه من المتعارف عليه أن غالبية تلك الإعلانات تكون وهمية، والهدف منها النصب وجني الأرباح غير المشروعة، مضيفًا: "لكن ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بعد ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يدق ناقوس الخطر، خاصةً بعد عرض المضبوطات على الجهات المختصة التي أفادت بأثريتها".

وأكد هشام حسين، أنه بات من الضروري أن يكون هناك تحركا جادا وعاجلا من الأجهزة المختصة بكل الوزارات المعنية لورصد وتتبع تلك الصفحات والحسابات الإلكترونية وضبط القائمين عليها، مطالبا بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة لمناقشته في حضور ممثلي الحكومة.