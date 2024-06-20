صور.. محافظ الجيزة يشهد توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، تسليم 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأكد "راشد"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحي بالتنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية؛ لضمان وصولها للمستحقين من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عليهم.

وشدد محافظ الجيزة، على سرعة توزيع اللحوم وإيصالها إلى المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وثمن المحافظ، مشروع صكوك الأضاحي والإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف؛ لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، وإدخال السعادة في نفوس المواطنين، وإيصال المساعدات للمستحقين في القرى والمراكز، مشيرًا إلى أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.

وأشار إلى أن دفعة لحوم صكوك الأضاحي والتي تم استلامها اليوم، تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها، بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية؛ لتوسيع دائرة النفع على المواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور السيد مسعد، مدير مديرية الاوقاف، أنه تم مراعاة كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي، تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين.

وتابع "مدير مديرية الأوقاف"، أنه تمت عملية التشفيه والتبريد والتجميد والنقل وفقًا للضوابط المحددة.

جاء ذلك بحضور اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد كمال، مدير مديرية التضامن، والدكتور السيد مسعد، مدير مديرية الأوقاف، والشيخ محمد حسين، مدير شئون الإدارات بمديرية الأوقاف.

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