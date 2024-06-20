ياسر الهضيبي: ثورة 30 يونيو ستظل نقطة مضيئة في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو ستظل نقطة مضيئة في تاريخ مصر تعكس وعي الشعب المصري فضلًا عن قيم التضحية التي رسخها رجال مصر المخلصين الذين حملوا أرواحهم على أيديهم من أجل إنقاذ هذا الوطن من براثن الإرهاب، واتجهوا به نحو النهضة والبناء والتعمير.

وشدد "الهضيبي"، في بيان الخميس، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقق خلال السنوات الماضية إنجازات لا يمكن حصرها في جميع القطاعات، كما شهدت محافظات مصر ثورة تنموية غير مسبوقة، فلم تعد التنمية حكرًا على محافظات بعينها، فالقيادة السياسية كانت حريصة على أن تحصل جميع محافظات مصر على نصيبها العادل من التنمية، وهو ما انعكس على حياة المواطنين بشكل ملحوظ.

وقال "الهضيبي"، إن ثورة 30 يونيو فتحت الطريق أمام ثورة إصلاح جديدة سياسيًا واقتصاديًا تحت قيادة وطنية واعية تدرك تحديات الحاضر والمستقبل وتستعد له بكل جدية وإخلاص، مشيرًا إلى أن الدولة تبنت إصلاحًا اقتصاديًا يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح أن الدولة تبنت أيضًا مشروعًا للقضاء على العشوائيات والعمل على توفير سكن كريم لكل مواطن، فضلًا عن تطوير شبكات الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، الأمر الذي ساهم في تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق في عام 2024 لتحتل المركز 18 عالميًا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه في إطار حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالإنسان أطلق الرئيس السيسي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي ساهمت في تحسين جودة الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن يعيشون في القرى إلى جانب تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتًا إلى إسهام الدولة في خفض معدلات الفقر في بعض القرى، معتبرًا مشروع حياة كريمة هو الأضخم في تاريخ مصر.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن ثورة 30 يونيو كانت وستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، وشاهدا على أن إرادة الشعوب لا يمكن كبحها بأي شكل.