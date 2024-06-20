ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس ثاني أيام الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 21 يونيو 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة 21 يونيو ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن يكون طقس الجمعة شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدلًا على السواحل الشمالية.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن بدء فصل الصيف 2024 رسميًا اليوم الخميس 20 يونيو 2024.

وقالت الأرصاد، إن فصل الصيف يبدأ فلكيًا يوم الخميس 20 يونيو حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام إيذانًا ببدء فصل الصيف والذي يستمر قرابة الثلاثة أشهر حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

وأضافت الهيئة، أن من سمات فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على الرغم من أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدل لها في فصل الربيع عن فصل الصيف ويرجع ذلك لتأثرنا في فصل الربيع بكتل هوائية صحراوية جافة.

وتابعت الأرصاد: أما في فصل الصيف يكون الإحساس أعلى بارتفاع الحرارة ويرجع ذلك إلى زيادة نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدًا إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط.

وواصلت: قبل وصول الكتل الهوائية إلى مصر تمر عبر البحر المتوسط فتحمل المزيد من الرطوبة والتي تعطي إحساسًا أكثر بالحرارة.

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