جريمة.. زاهي حواس يرد على مزاعم الأفروسنتريك حول الحضارة المصرية القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أكد عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أن ادعاء مجموعة من منظمة الأفروسنتريك خلال تواجدهم بالمتحف المصري بالتحرير، أنهم أصحاب الحضارة المصرية القديمة، جريمة ومجرد تخاريف.

وقال "حواس"، في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، الخميس: يجب أن يعلموا أن مملكة كوش السوداء حكمت مصر عام 500 قبل الميلاد، أي في نهاية الحضارة الفرعونية، وعندما حكمت مملكة كوش مصر لم تترك أي آثار على الحضارة، بل الحضارة المصرية التي أثرت في هؤلاء الناس، وبالتالي ليس لهم صلة بالحضارة المصرية القديمة.

وأضاف زاهي حواس، أن هناك حقيقة مهمة جدًا يجب أن يعرفها أعضاء المنظمة، وهي أن المناظر المصورة على المعابد المصرية من الدولة القديمة حتى نهاية العصر المتأخر، تظهر ملك مصر وأمامه، الأسرى من إفريقيا وليبيا وسوريا وفلسطين.

وتابع حواس: لو كان الأفارقة هم أصحاب الحضارة المصرية القديمة، لكان أولى بهم حينما يعودون إلى بلادهم أن ينشئوا حضارة مماثلة، وهو ما لم يحدث ولم نجد لهم آثارًا تذكر، كما حدث في مصر، مؤكدًا أن كل ما يفعلوه مجرد فقاعات تنتهي في الهواء.