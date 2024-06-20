جرح ذبحي بالرقبة.. لغز العثور على جثة شاب بـ"نيل حلوان"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سائق مذبوحًا بنهر النيل في حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مذبوحًا وملقى في نهل النيل بمنطقة ركن فاروق بكورنيش حلوان.

دلت التحريات وجمع المعلومات أن المتوفى يدعى "أحمد. م" 23 سنة، ويعمل سائق توك توك ومقيم بالعزبة القبلية بحلوان.

المناظرة الأولية دلت على إصابة المتوفى بجرح قطعي بالرقبة وكدمات في مناطق متفرقة بالجسد.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته للنيابة التي انتدبت فريقا من الأدلة الجنائية وصرحت بتشريح الجثة.

ويفحص رجال الأمن كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، لبيان هوية مرتكبها.