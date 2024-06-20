أخ يذبح شقيقه الأصغر بسكين في منشأة القناطر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داخل منزل بسيط بمنطقة نكلا التابعة لمركز منشأة القناطر ارتفع صوت شجار شقيقين. لم يلتفت الجيران لما يدور بين الأخوين بسبب تكرار مشاجراتهما لكن تلك المرة حملت نهاية دموية.

البداية تعود إلى تلقي اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطار من غرفة عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بمنطقة مسجد البدر.

العميد محمد أمين رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر وجه بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وفرقة مباحث المناشي.

تحريات المباحث توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين شقيقين اثنين بسبب خلافات سابقة بينهما، الأخ الأكبر استل سكينًا من المطبخ وذبح شقيقه وجلس بجوار جثته.

المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر ألقى القبض على المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، ونقلت الشرطة الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتشريح.