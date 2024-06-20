شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص طبيب وضابط جوازات على طائرات عودة الحجاج وكارت متابعة صحية لكل حاج والان مع تفاصيل الخبر

واصلت شركة مصر للطيران انتظام الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة، حيث يستقبل مطار القاهرة الدولي علي مدار اليوم الخميس 8 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن منهم 7 رحلات بخط سير (جدة - القاهرة) ورحلة بخط سير (الطائف - القاهرة) ، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارات الداخلية والتضامن والطيران المدني ، وقرعة مجلس النواب ، وكفر الشيخ ، والجيزة ، وتضامن البحيرة ، والغربية ، والدقهلية ، والقاهرة ، والإسكندرية ، والجيزة ، وحجاج الترانزيت ، وحج أفراد ، وأجانب ، وعمل ، وإقامة.

وقام المحاسب مجدي اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي بجولات داخل صالات الوصول لمتابعة انتظام وصول الحجاج حيث تفقد صالة الموسمية برئاسة أسامة إبراهيم وتابع مراحل انهاء اجراءات الركاب، وتفقد مبني الركاب رقم 1 مع الملاح أشرف حافظ وتابع انتظام وصول الركاب بصالة 3 وعدم التأثير علي انتظام باقي الرحلات الدولية، وكذلك مبني الركاب رقم 2 والمخصص لوصول رحلات الطيران السعودي.

كما تابع الدكتور احمد حسين مدير الحجر الصحي انتظام وصول الركاب، حيث تم تخصيص ضابط جوازات وطبيب علي الطائرات من الطراز العريض لإنهاء إجراءات وصول الحجاج علي الطائرات والقضاء علي اي زحام داخل صالات الوصول، كما يتم تحرير كارت متابعة صحية لكل حاج مدون به عنوانه وحالاته الصحيح ورقم هاتفه وذلك لمتابعته.

من جانبها تقوم جمارك مطار القاهرة الدولي بمتابعة وصول الحجاج علي مختلف رحلات الجسر الجوي وتقوم بتسهيل انهاء الاجراءات الجمركية وفقا لتعليمات وزير المالية ، حيث لا توجد إلا الهدايا البسيطة والتقليدية مع الحجاج.