شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.. ثوابت مهمة هتساعدك تلم المنهج والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف طلاب وطالبات الثانوية العامة امتحانات آخر العام بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، إذ من المقرر أن يعقد امتحان مادة اللغة العربية لجميع الشعب علمى علوم ورياضة، والشعبة الأدبية، يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو 2024.

ومع اقتراب موعد عقد الامتحان، بدأ الطلاب تكثيف استعداداتهم لأداء الامتحان، من خلال الاطلاع على مراجعات نهائية شاملة لأهم أجزاء المنهج ونماذج استرشادية لأسئلة الامتحان الموضوعية والمقالية والبحث عن أهم الأسئلة المتوقعة للتدرب على شكل الأسئلة وطرق الحل النموذجية.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” عبر منصاته، مراجعات نهائية شاملة ومتنوعة لمادة اللغة العربية، ونماذج علمية تحاكي أسئلة الامتحان، بالإضافة إلى فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات شاملة للمادة، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وفيما يلي مراجعة نهائية شاملة لدروس الوحدة السادسة بمادة اللغة العربية، من إعداد أحمد مراد أستاذ اللغة العربية، تتضمن شرحًا ملخصًا وتدريبات على استعمالات (كم الاستفهامية وكم الخبرية - حروف الجر الزائدة (الباء - من - كاف مثل) - المنادي - استعمالات (ما - من - لا))، بالإضافة إلى شرح توضيحي وتدريبات على أهم أجزاء المنهج في الأدب والنصوص والقراءة والبلاغة.

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وقالت وزارة التربية والتعليم، إن مواصفة امتحان مادة اللغة العربية تتضمن أسئلة اختيارية تمثل 85% و15% مقالية، يتم الإجابة عن الأسئلة الاختيارية في كراسة البابل شيت، بينما يجيب الطلاب عن الأسئلة المقالية في ورقة بيضاء، مضيفة أن 70% من الأسئلة ستكون للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمتفوقين أو المستويات العليا.

وأوضحت الوزارة أن مواصفة الامتحان، تشمل 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية، ويتم الإجابة عنها في ورقة الإجابة المخصصة لذلك، مشيرة إلى أنه يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية والاختيارية في 3 ساعات، ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة.