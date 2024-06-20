شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تدعو لحوار وطنى لمنع قطع الأشجار ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة مسئولية مشتركة" والان مع تفاصيل الخبر

دعت وزارة البيئة وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة ومؤسسة المنتدى المصري للتنمية المستدامة تحت رعاية وحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى حوار وطني بعنوان "مبادرة ال 100 مليون شجرة مسئولية مشتركة.. فلنعمل جميعاً من اجل الإستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا"، الاثنين المقبل الموافق 24 يونيو بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بهدف وضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، وكيفية العمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل.

وأكدت وزارة البيئة فى دعوتها أنه "في ظل المبادرات الخضراء التي تم إطلاقها منذ سنوات والتي لا يمكن إغفالها. وتم دمجها في السياسات والخطط التنموية الوطنية، وما واكب ذلك من مجهود كبير بذلته أجهزة الدولة المعنية ومعها منظمات المجتمع المدني وذلك بشكل تشاركي مستمر ومشهود مع الوزارات والجهات المعنية خاصةً وزارة البيئة، وفى سياق ما لمسناه في الأيام القليلة الماضية من حراك مجتمعي محسوس حول أهمية الحفاظ على كل ما هو أخضر وخاصة الأشجار. وبالقطع نتألم بشدة عندما نشاهد أي اعتداء على الأشجار ونزداد ألما عندما يكون القطع لأسباب غير منطقية، ومن واقع مسؤوليتنا، فكان لزاماً علينا أن ندعو إلى حوار وطني على وجه السرعة حول كيفية تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة والتى أطلقها رئيس الجمهورية وكذلك بحضور ممثلي مجلسي النواب والشيوخ والخبراء والمتخصصين في مجال البيئة ومعهم الجمعيات الاهلية وكذلك المراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات ومعهم ممثلي الإعلام وقطاعات الشباب والمرأة".

وإذ تحرص وزيرة البيئة على عقد هذا الحوار وتقديم الرعاية الكريمة له، للإستماع ومناقشة كل الأراء التي تعزز من زيادة المساحات الخضراء على أرض بلدنا الحبيبة مصر.