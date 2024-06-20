الرئيس السيسي يوجه بالتنسيق مع السعودية لتسهيل استلام جثامين الحجاج المتوفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل خلية أزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء؛ لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

ويأتي توجيه الرئيس السيسي، في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.

وأشار الرئيس السيسي، إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية؛ لتسهيل استلام جثـامين المتوفين، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف.

اقرأ أيضًا:

مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل

الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية

غرفة السياحة: السماح بدخول حاملي تأشيرات الزيارة لأداء الحج 2024 - تفاصيل

بقيمة 500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)