تركوا الحجاج وهربوا.. مطالبات بفتح تحقيق بشأن إصدار باركود بأعداد كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الحكومة عن تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

من جانبه قال أحمد سلامة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السفر والسياحة والخبير السياحي، إن بعض شركات السياحة قامت خلال الفترة السابقة بإصدار أعداد كبيرة من الباركود.

وأضاف "سلامة"، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "الخليج 365"، أنه يجب توقيع أقصى العقوبات والجزاءات على الشركات التي أصدرت الباركود الخاص بتأشيرة الزيارة بأعداد كبيرة يوميًا، مضيفًا :" هذا ليس مخالفًا للقانون طالما أصدرته شركة سياحية بناء على ضوابط بوابة العمرة، ولكن المشكلة تتمثل في إصداره بأعداد كبيرة واستغلالها من البعض لأداء الحج".

وأشار الخبير السياحي، إلى أنه يجب ملاحقة الكيانات الوهمية والسماسرة والقضاء عليهم، وتوعية المواطنين بشأن الحج بتأشيرة الزيارة وخطورتها خاصة بعدما حدث في موسم الحج 2024.

وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السفر والسياحة، أنه ليست كل شركات السياحة مدانة، إذ توجد في كل مهنة فئة قليلة تخرج عن المسار الصحيح.

واستطرد الخبير السياحي، أن السماسرة تركوا الحجاج في السعودية وهربوا، مشددًا على ضرورة معاقبة جميع الشركات التي شاركت في هذه الجريمة.

وكانت وزارة السياحة والآثار، وجهت شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة عملت خلال أيام الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة، عقب استقبالها العديد من الاستغاثات من الأهالي، بسبب أعداد الوفيات والحجاج المفقودين وخصوصًا من بين كبار السن، وأيضا أعداد المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية وانقطاع الاتصال بذويهم في مصر.

ولفتت إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع على مدار الساعة مع القنصلية المصرية فى جدة، حيث دُشنت غرفة طوارىء بالقنصلية تعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال اتصالات المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، وقد خصصت رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات المواطنين.

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