شكرا لقرائتكم خبر عن 8.2 مليون مواطن استفادوا من برنامج التنمية بالصعيد في عدد الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها في إعلان وزارة التخطيط عن تنفيذ مشروعات استثمارية فى قطاعات البنية الأساسية بعدد من المحافظات بنسبة 82.6%، كاشفة عن استفادة 8.2 مليون مواطن من برنامج التنمية بالصعيد.

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