شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: مصر وقطر مستمرتان بجهود الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض أكد أن مصر وقطر مستمرتان في جهود الوساطة لإقناع حماس بالموافقة على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا: لم نكن على علم بأن نتنياهو سينشر مقطعا مصورا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.

وأكد البيت الأبيض، أنه لن يتأثر دعم إسرائيل بأولوية تقديم السلاح لأوكرانيا، موضحا أن لا أحد قدم لإسرائيل ما قدمته الولايات المتحدة من دعم، وما قاله نتنياهو عن حجب الأسلحة عن إسرائيل مخيب للآمال.

وتابع أن سوليفان سيجتمع اليوم مع مسؤولين إسرائيليين لبحث مجموعة واسعة من القضايا، ومازلنا لا نريد رؤية تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية والمحادثات بهذا الشأن مستمرة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.