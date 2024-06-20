شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الشيخ الشعراوي: نشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بحل مشكلة ضريح والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الشيخ سامي الشعراوي، أكبر أبناء الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوي، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهات الرئيس السيسي بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ.

وقال إنه يشكر الرئيس نيابة عن أسرة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي لاهتمامه بسرعة وضع الحلول الجذرية لضمان عدم تكرار مشكلة تسريب المياه لضريح الإمام الشعراوي .

وتابع سامي الشعراوي :" نسأل المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطاه ويجزيه عنا وعن إلاسلام والمسلمين خير الجزاء".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه قبل قليل، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوى.