حدث في 8ساعات| توجيه عاجل من السيسي بشأن حالات وفاة الحجاج.. وحقيقة وجود أعمال سحر بجبل عرفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل خلية أزمة؛ لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وكشف الشيخ أسامة قابيل أحد أئمة وزارة الأوقاف، حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود أعمال سحر على جبل عرفات.

ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

تركوا الحجاج وهربوا.. مطالبات بفتح تحقيق بشأن إصدار باركود بأعداد كبيرة

كشفت الحكومة عن تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

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الأقل منذ سنوات.. أول إحصائية رسمية بشأن حالات وفاة بعثة الحجاج المصرية

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

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توقيع أشد العقوبات على هذه الشركات.. توجيه عاجل من الحكومة بشأن حالات وفاة الحجاج المصريين

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

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الرئيس السيسي يوجه بالتنسيق مع السعودية لتسهيل استلام جثامين الحجاج المتوفين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل خلية أزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء؛ لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين

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توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالات وفاة الحجاج المصريين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل خلية أزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء؛ لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

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لجان مشبوهة.. إمام بالأوقاف يكشف من مكة المكرمة حقيقة وجود أعمال سحر بجبل عرفات

كشف الشيخ أسامة قابيل أحد أئمة وزارة الأوقاف، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وجود أعمال سحر على جبل عرفات، بعد انتهاء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة.

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بعد انتهاء موسم الحج 2024.. السعودية تبدأ إصدار تأشيرات العمرة واستقبال المعتمرين

تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، في إصدار تأشيرات المعتمرين واستقبالهم لأدء العمرة

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ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس ثاني أيام الصيف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 21 يونيو 2024 على معظم أنحاء البلاد.

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جريمة.. زاهي حواس يرد على مزاعم الأفروسنتريك حول الحضارة المصرية القديمة

أكد عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أن ادعاء مجموعة من منظمة الأفروسنتريك خلال تواجدهم بالمتحف المصري بالتحرير، أنهم أصحاب الحضارة المصرية القديمة، جريمة ومجرد تخاريف.

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السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجة الحرارة والتي تؤثر على القضبان والمعدات.

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برلماني يدعو لدراسة تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي بالحوار الوطني

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن المناقشات التي شهدتها الجلسات العامة الأخيرة بمجلس الشيوخ، كشفت عن أهمية الإسراع في الاستعداد التشريعي لمواجهة تحديات ومخاطر الذكاء الاصطناعي.

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