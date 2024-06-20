شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نعمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "إننا نحاول تفادى نشوب حرب إقليمية"، مؤكدا أنه على حزب الله التوقف عن التهديد والسعى لتسوية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "نواصل العمل مع مصر وقطر وإسرائيل من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة".

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.