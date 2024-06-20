شكرا لقرائتكم خبر عن قمر الفراولة.. قمر ذو الحجة يزين سماء مصر ويصل البدر المكتمل غدا والان مع تفاصيل الخبر

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة غدا الجمعة 22 يونيو ، حيث تبلغ نسبة لمعانه 100% ، ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر.

ويبدوا لنا القمر الآن كما لو كان بدرا حيث يظهر كذلك فى الفترة من 21 إلى 23 يونيو ، ولكنه يصل البدر المكتمل غدا الجمعة .

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء منها قمر الفراولة حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة في هذا الوقت من كل عام ، كما يُعرف أيضا بالقمر الوردي وقمر العسل ، علما بأن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

يذكر أن تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر يونيو كشف عنها الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وعضو اللجـنة الوطنـية لعلوم الفلك والفضاء، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ، موضحا أن توقيت الظواهر الفلكية هنا ينطبق مع التوقيت الصيفي لسماء القاهرة ، وعلى متابعينا في الوطن العربي مراعاة فروق التوقيت.

وأشار تادرس إلى أن اقتران الاجرام السماوية هو رؤية إحداهما قرب الأخر في السماء في نطاق محدود من الدرجات القوسية .. وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما ، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات ، موضحا أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال .