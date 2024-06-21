"الربيع" سجل أعلى درجات الحرارة.. الأرصاد توجة رسالة للمواطنين بخصوص فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن أعلى درجات الحرارة تسجل في فصل الربيع، وليس في فصل الصيف، ولذلك على الجميع عدم القلق من الارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب وعبيدة أمير، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة خلال الموجة الأخيرة كانت أيام الجمعة والسبت قبل العيد.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال فترة العيد كانت تشهد أجواء ليست مرتفعة الحرارة، ولكن نسبة الرطوبة ارتفعت ووصلت في بعض المناطق لـ 90%.

ولفتت إلى أن البلاد تسجل اليوم 38 درجة وأن الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية من اليوم، وأن درجات الحرارة للأسبوع المقبل ستستمر 38،وبعد ذلك ستسجل درجات الحرارة 40 درجة.