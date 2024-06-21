32 ألف مخالفة مرورية خلال يوم واحد.. تفاصيل وأرقام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط 31528 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1266 مخالفة السير بدون تراخيص، 24 دراجة نارية مخالفة، 17078 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1288 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.