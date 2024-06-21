شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مسائل متوقعة فى امتحان التفاضل لطلاب الثانوية العامة.. إجابتها مضمونة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة شعبة علمي رياضة عن أسئلة استرشادية لامتحان آخر العام في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، الذي يعقد السبت 13 يوليو 2024؛ لتحصيل المادة والتدريب على شكل أسئلة الامتحان والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة بنظام (الاختيار من متعدد) لامتحان التفاضل والتكامل، من إعداد محمد غبور أستاذ الرياضيات، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة التدريب على شكل أسئلة الامتحان وخطوات الحل النموذجية.





































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ويبدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحانات المواد الدراسية الأساسية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث يؤدى الطلاب السبت 22 يونيو الجارى، امتحان مادة اللغة العربية لجميع الشعب علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا.

ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ويوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.



