شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع محطة المحسمة.. مجلة أمريكية تصنفه أفضل عمل إنشائى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر مشروع محطة المحسمة من المشروعات الهامة التى تم انجازها خلال 12 شهرًا، بهدف تجميع مياه الصرف الزراعي التي كانت تُلقى في بحيرة التمساح بقناة السويس، ليتم معالجتها وضخها في ترعة سيناء الشرق واستخدامها في زراعة الأراضى بسيناء.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- محطة المحسمة بطاقة مليون متر مكعب/ يومياً و تهدف إلى استصلاح 42.80 ألف فدان في سيناء .

2- من المشروعات التي تم خلالها تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السحارات أسفل قناة السويس .

3- يتم نقل مياه الصرف الزراعي من مصرف المحسمة الواقع غرب قناة السويس عبر مسار يمتد بطول 14.50 كيلو مترًا وصولا إلى سحارة سرابيوم أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة والتى تنقل المياه إلى محطة المعالجة الواقعة شرق القناة ليتم معالجتها ثلاثياً بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب سنويا .

4- يتم نقل المياه المعالجة بعد ذلك لرى أراضي المزارعين بمنطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء بزمام 50 ألف فدان .

5- يوجد بها السحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه ، ويبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا وطول سحارة سرابيوم 420 متر .

6- اختارت مجلة Engineering News-Record الأمريكية محطة المحسمة لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020 ، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم .