بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الإجازات الرسمية حتى نهاية 2024 أبرزها رأس السنة الهجرية والمولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012