شكرا لقرائتكم خبر عن الإجازات الرسمية حتى نهاية 2024 أبرزها رأس السنة الهجرية والمولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 21 يونيو 2024 02:00 ص
بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.وفيما يلى موعد الإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام الميلادى 2024:
- عيد الجلاء 1956:
- ثورة 30 يونيو 2013:
الأحد 24 ذو الحجة
30 يونيو 2024
- الإثنين 8 يوليو
بمناسبة رأس السنة الهجرية
- الثلاثاء 23 يوليو
عيد ثورة 23 يوليو 1952
- الإثنين 16 سبتمبر
المولد النبوي الشريف
- الأحد 6 أكتوبر
عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)
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