شديد الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى 26 يونيو 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 26 يونيو ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة.

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