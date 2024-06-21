شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على مواصفات أسئلة العربى قبل موعد الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة استعدادا لأداء الاختبار فى المادة غدا السبت 22 يونيو الجارى وفقاً للمواعيد فى جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن امتحان اللغة العربية يتضمن 55 سؤالا، منها 51 سؤال اختيار من متعدد، بالإضافة إلى 4 أسئلة مقالية، مضيفة أن الأسئلة منها 70% بلا صعوبة وتخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة بجانب 30% للمستويات المعرفية، مؤكدة أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم كما أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق، بالإضافة إلى أنها ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي العام.



تنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

- يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.