شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول أسوان وتطوير الكورنيش بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ممثلاً فى جهاز تعمير جنوب الصعيد، يتولى إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان، بطول 23 كم، وكذا مشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد، بطول حوالى 9 كم، ومشروع رفع كفاءة وإعادة رصف طريق السماد للربط بين طريقي أسوان/ القاهرة الزراعى الشرقى، وأسوان/ برنيس، بطول 8 كم، بمحافظة أسوان، وذلك فى إطار جهود الدولة لتنمية محافظات صعيد مصر.

وأوضح وزير الإسكان، أن الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان، يخدم المنطقة الصناعية، ومنطقة المناجم والمحاجر، بمدينة أسوان، وذلك للحد من تهالك الطرق الداخلية بالمدينة بسبب الحمولات الزائدة من سيارات نقل المواد الخام المحجرية، كما يسهم الطريق فى تحقيق التنمية العمرانية وجذب المشروعات الاستثمارية، وهو يتكون من اتجاهين بعرض (8 م + 2.5 م طبانات على كل من جانبى الطريق)، بالإضافة إلى إنشاء كوبرى علوى بنهاية الطريق أعلى السكة الحديد، وفى اتجاه كوبرى أسوان الملجم على النيل (بطول 735 م) بدلاً من تنفيذ مزلقان.

وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن جهاز تعمير جنوب الصعيد انتهى من تنفيذ المراحل (1 - 2 - 3) من مشروع تسكين أهالى النوبة بوادي كركر، من خلال إنشاء ألف بيت نوبي شاملة المرافق، بجانب تنفيذ المشروعات التنموية للمساهمة فى ربط المنطقة بالطرق والمدن الرئيسية وإنعاش الحركة التجارية وتوفير فرص عمل للأهالي، وتشمل (إنشاء محطة للخدمة الإقليمية بمنطقة وادى كركر وبها مواقف للسيارات بأنواعها – موتيل ومسجد ومحال تجارية – مزرعة نموذجية بوادي كركر بمساحة 100 فدان، وتتكون من 165 صوبة زراعية، ونخيل وأشجار فاكهة).

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ قرية الظهير الصحراوى (أبو سمبل) حيث تم إنشاء 50 بيتاً شاملة المرافق والخدمات، وجار استكمال تنفيذ قريتين بالظهير الصحراوى، هما "قرية أبريم الجديدة"، وبها 100 بيت شاملة المرافق والخدمات، و"قرية وادى العرب"، وبها 100 بيت شاملة المرافق والخدمات، كما انتهى جهاز تعمير جنوب الصعيد من إنشاء ورفع كفاءة مجموعة من الطرق التنموية ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز بمحافظة أسوان بهدف تسهيل الحركة المرورية وخدمة المواطنين.

وقال اللواء أحمد الحفناوي، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، إنه جار الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة 3 مجازر (الشلال – دراو – كلح الجبل)، بتمويل من وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مجمعين صناعيين (بلانة/مركز نصر النوبة – الرمادى قبلى/مركز ادفو)، بتمويل من هيئة تنمية الصعيد، وإنشاء وتطوير عدد من الحضانات، بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي.