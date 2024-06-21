شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مستندات لتجديد رخصة تشغيل محل بالجيزة.. أبرزها البطاقة الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لتجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، وذلك ضمن عشرات الخدمات التي تقدمها المراكز لأصحاب المحال، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل - نقل رخصة محل - تعديل ترخيص محل - استخراج بدل فاقد لرخصة محل).

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.

وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري بمحافظة الجيزة، ما يلي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي (مع الاطلاع على الأصل).

2- أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

3- صورة عقد الإيجار/التمليك (مع الاطلاع على الأصل).

4- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

5- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

6- إيصال سداد الرسوم.

وشهدت محافظة الجيزة إنشاء وتطوير 21 مركزًا تكنولوجيًا، تقدم أغلب الخدمات الحكومية، ومنها: (استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه - استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم - استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم - التصالح على مخالفة - قيد اتحاد شاغلين - استخراج رخصة تشغيل مصعد - تجديد رخصة مصعد).