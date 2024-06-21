شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: تنظيم يوم طبى للأعضاء وأسرهم فى كافة التخصصات شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النقابة العامة للمهن التعليمية برعاية خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بمقر النقابة العامة بالجزيرة ، يوم طبى مجانى للمعلمين وأسرهم يشمل عددا من الخدمات المجانية في بعض التخصصات مثل السكر والضغط والعظام والصدر والباطنة، بالتعاون مع أحد المستشفيات فى إطار المشروع العلاجي الذي تقدمه النقابة للمعلمين وأسرهم.

وأعلن نقيب المعلمين، أنه سيتم عمل يوم طبى كل شهر للمعلمين وأسرهم يشمل كافة التخصصات والإعلان عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة حريصة على تقديم الخدمات الصحية للمعلمين وأسرهم، وتحقيق الكشف المبكر عن الأمراض بما يساهم فى العلاج.



