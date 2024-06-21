شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال: نهاية الحرب بعد عملية رفح الفلسطينية.. وخفض قوات محور صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يرغب في الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح الفلسطينية، وطلب خفض القوات في محور صلاح الدين، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت القناة، أن خطة الاحتلال تقضي بوقف الحرب بشكلها الحالي في نهاية اجتياح رفح الفلسطينية وتحوليها إلى اقتحامات عسكرية موضعية.

وذكرت وكالة أنباء رويترز، أن جيش الاحتلال زاد من وتيرة القتال في رفح الفلسطينية خلال اليومين الماضيين وسط تقدم قواته بالمدينة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.