شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية ويحقق إصابات مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع الرمثا والسماقة الإسرائيلي في تلال كفر شوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلن حزب الله، استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.