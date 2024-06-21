شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تحرر 37 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (37423) مخالفة مرورية متنوعة.

حددت النيابة العامة الخطوات التى يجب أن يتبعها أصحاب السيارات الراغبين في التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا وهى الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة، ppo.gov.eg، واختيار أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات.

ويجب كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة حيث تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الأخد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

ويقوم المواطن بتحديد المخالفة التي يريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على "تظلم" حيث يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق.

بمجرد ذلك تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب ثم تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.

الجدير بالذكر أن المستشار محمد شوقى النائب العام، وجه بإعفاء كافة المواطنين من رسوم التظلم على المخالفات المرورية في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.

جاء ذلك فى ضوء حرص المستشار محمد شوقى النائب العام على الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، فيما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات المرور المختلفة بجميع المحافظات.