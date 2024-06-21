شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 6 أطنان دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).

وفى وقت سابق، تم ضبط أحد المخابز لتجميعه 300 بطاقة تموينية؛ بهدف الاستيلاء على الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط أحد المخازن وبه كمية تقدر بنصف طن من السلع التموينية المحظور تداولها خارج منظومة الدعم بهدف الاستيلاء على المال العام، وخلال الحملة تم تحرير مخالفة منها 3 محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي، و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن.

وفي حملة أخرى بمدينة الإسماعيلية، تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في نصف طن دقيق بلدي مدعم، ومخبز آخر لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بـ 4 شكائر، قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر توقف عن الإنتاج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.