شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للنقل البحرى والبرى تحقق إيرادات بـ4.1 مليار جنيه خلال 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، أنها حققت خلال عامين نتائج أعمال وخدمات مميزة طبقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، وذلك منذ نقل تبعيتها للعمل تحت مظلة وزارة النقل بتاريخ 3/8/2022، حيث وصل إجمالي إيراداتها طبقا للمؤشرات الأولية للعام المالي 2023/2024 إلى4.117 مليار جنيه مقابل 1.953 مليار جنيه عام 2022/2023، و1.480 مليار جنيه عام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 111%، و178% عن العامين السابقين على التوالي.

وأوضحت الشركة، في تقرير نشرته الوزارة اليوم /الجمعة/، حول جهودها منذ نقل تبعيتها للعمل تحت مظلة وزارة النقل - أن صافي الربح النهائي لها للعام المالي 2023/2024 بلغ 3.223 مليار جنيه مقابل 1.380 مليار جنيه في عام 2022/2023، و1.185 مليار جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 134% ، و172% عن العامين السابقين على التوالي، لافتة إلى أن إجمالي الإيرادات بالشركات التابعة للعام 2023/2024 وصل إلى 17.640 مليار جنيه، مقابل 12.884 مليار جنيه في عام 2022/2023، و8.105 مليار جنيه في عام 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 37% ، و 118% عن العامين السابقين على التوالي.

وأشار التقرير، إلى أن صافي الربح للشركات التابعة بلغ 10.551 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 6.668 مليار جنيه عام 2022/2023، و3.283 مليار جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 58% و221% عن العامين السابقين على التوالي، منوها في هذا الصدد بالتوجيه الصادر من وزير النقل المهندس كامل الوزير بوضع خطة عاجلة وشاملة للنهوض وتطوير كافة الشركات التابعة وإمدادها بكافة المعدات والوحدات الحديثة، وإعادة هيكلة بعض الشركات وتنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري باعتباره أحد عوامل نجاح المنظومة.



وأوضح التقرير، أن هذه النتائج المحققة ترجع إلى الجهود المبذولة خلال عامين فقط تم خلالها البدء في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة وتطوير نظم العمل وأصول الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، بما تضمن نشاط تداول الحاويات والبضائع، حيث تساهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري في ثلاث شركات تعمل في مجال تداول الحاويات والبضائع (الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع - دمياط لتداول الحاويات والبضائع) والتي استطاعت تحقيق زيادة في صافي الربح النهائي في عام 2023/2024 بمبلغ 7.4 مليار جنيه عن عامي 2021/2022 ، 2022/2023.



ولفت التقرير، إلى أن شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات حققتا زيادة في إعداد الحاويات المتداولة بعدد 395 ألف حاوية عن عام 2022/2023، و791 ألف حاوية عن عام 2022/2023 ، وذلك في ضوء تنفيذ خطط إعادة الهيكلة ورفع الكفاءة وتوريد 3 أوناش ساحة عملاق RTG ، و3 أوناش رصيف عملاق STS ، بالإضافة إلى عمليات تعميق وتكريك الأرصفة وزيادة العمق واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية وإعادة تأهيل الساحات مع تحسين العمليات التشغيلية من خلال تطبيق أحدث نظم التشغيل الإلكترونية.



وفيما يتعلق بنشاط النقل البحري، أشار التقرير إلى أن شركة الملاحة الوطنية نجحت بأسطولها في تأمين نقل الأقماح الواردة إلى مصر، كما اتخذت إجراءات تحديث أسطول النقل، حيث تمت إضافة السفينة وادى الملوك والتي رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي العلم المصرى عليها، وهي سفينة صب جاف حديثة فئة (BULK) من طراز "كامسر ماكس" حمولة 82.3 طن ساكن، بطول 229 م وعرض 32.25 م وأقصى غاطس 14.5م، حيث تتطابق السفينة مع كافة متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجاري، وتم تجهيزها بأحدث التقنيات الفنية الحديثة من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة، وذلك في إطار العمل على دعم الأسطول الوطني بالسفن ذات التقنية العالية والتي تتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

ولفت التقرير إلى أن الشركة قامت بشراء السفينة "وادى العريش" لضمها إلى الأسطول البحري بإجمالي حمولة بلغت 82 ألف طن، حيث تعد درة الأسطول التجاري الوطني لما تتميز به من تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية، وأيضا لتوافقها مع الاشتراطات البيئية، منوها بأنه يبلغ طول السفينة 229 مترا وعرضها 32 مترا بغاطس 14.5 مترا، حيث تدعم السفينة الأسطول التجاري المصري في عمليات تأمين ونقل السلع الاستراتيجية الواردة لمصر، وخاصة القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضح التقرير أن الشركة حرصت على التعاقد على بناء عدد من السفن الجديدة وإعادة هيكلة منظومة تقييم وتعيين الأطقم البحرية على السفن مع استخدام تطبيقات ERP . Verson . CFM ، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، ولتحقيق الهدف الاكبر بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، مشيرا إلى أن التدعيم بهذه السفن أدى إلى ارتفاع صافي ربح الشركة إلى ٥٤,٠٧ مليون دولار خلال عام 2022، مقارنة بربح عام بلغ ٥٠.٩٦ مليون دولار عام 2021 ، و البالغ ٢١.٥ مليون دولار عام 2020.



وفيما يخص نشاط الشحن والتفريغ، أوضح التقرير أن شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي حققت زيادة في صافى الربح في عام 2023/2024 بنسبة زيادة بلغت 139% عن عام 2022/2023، و 300% عن عام 2021/2022، وذلك من خلال العمل على تطوير الأداء وبحث سبل تنمية الإيرادات وتدعيم معدات الشركة بشراء 3 كلاركات بحمولات مختلفة وتجديد التعاقد مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لاستغلال ۳ ساحات بميناء سفاجا لاستغلالها في تخزين البضائع والسيارات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الشحن والتفريغ داخلها، كما قامت بالاتفاق على إدارة المخزن النموذجي بميناء سفاجا البحري بمساحة ٥٩٠٠م٢ لمدة خمس سنوات اعتبارا من 2/10/2022.



وفيما يتعلق بنشاط التخزين داخل وخارج الدائرة الجمركية، أشار التقرير إلى أن شركة المستودعات المصرية العامة تقوم بإنشاء وإدارة واستغلال المستودعات العامة والساحات والمناطق الحرة، لافتا إلى أن إجمالي إيرادات الشركة الأولية لعام 2023/2024 بلغ 655 مليون جنيه كما بلغ صافي الربح 166 مليون جنيه.



وحول نشاط الوكالة الملاحية والتخليص الجمركي، لفت التقرير إلى أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية، قامت بإعادة تفعيل نشاط وكيل الشحن والتوسع في نشاط التخزين، وفتح مجالات عمل جديدة في نشاط تقديم الخدمات اللوجستية، وإعادة تشغيل فرع العريش لتقديم خدمات الشركة العملاء الميناء مع إضافة أنشطة جديدة لزيادة الإيرادات، وذلك في إطار جهود إعادة الهيكلة بعد نقل التبعية إلى وزارة النقل.



وفيما يتعلق بنشاط التوريدات والأشغال البحرية، أشار التقرير إلى أن الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية قامت، بعد نقل التبعية إلى وزارة النقل، ببذل الجهود لتنمية الإيرادات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات عام 2023/2024، 445 مليون جنيه مقابل 379 مليونا عام 2022/2023، و100 مليون جنيه في عام 2021/2022، وذلك بنسبة زيادة وصلت إلى 17% و345% على التوالي.



ونوه التقرير، في هذا الصدد بشراء لنشين لزيادة نشاط تموين السفن بفرع بورسعيد، والتوسع في العديد من الأنشطة، منها نشاط شراء وبيع الخردة والرواكد وانتشال وتخريد السفن الغارقة، ونشاط التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، ونشاط الأشغال وإجراء أعمال الترميل والدهانات والنظافة لتنكات الوحدات البحرية، إلى جانب تطبيق الشركة منظومة فواتير إلكترونية وشراء 50 جهاز حاسب آلى لربط المركز الرئيسي بالفروع وتنفيذ إجراءات الحماية المدنية لمخازن الشركة.



وفيما يخص نشاط نقل الركاب، أوضح التقرير، أنه يتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ثلاث شركات تعمل في مجال نقل الركاب بين المحافظات هي (الصعيد للنقل والسياحة EG BUS - شرق الدلتا للنقل والسياحة - وأتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة)، حيث تقدم خدماتها لنقل الركاب بين محافظات الجمهورية في خطوط منتظمة بمستويات خدمة متنوعة وأتوبيسات مجهزة بتكنولوجيا حديثة ومحطات ركاب المنتشرة بمحافظات الجمهورية.



وأضاف التقرير، أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبري تبنت خطة تطوير وتحديث شاملة لشركات نقل الركاب الثلاث، حيث تم التصديق عليها من وزير النقل تتضمن منح تمويلات للشركات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية بإجمالي 1.706 مليار جنيه، شملت التعاقد على شراء وتوريد 48 أتوبيس مان قسطور بإجمالي 354 مليون جنيه، حيث تم استلام 10 أتوبيسات وجاري استكمال التوريد، كما تم التعاقد على توريد 100 أتوبيس يوتونج من إنتاج شركة النصر للسيارات بإجمالي 1.050 مليار جنيه بواقع 50 أتوبيسا لكل من شركتي شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا، إلى جانب إعادة تكوين ورفع كفاءة 382 أتوبيسا على مراحل، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة.



وأشار التقرير، إلى أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري، قامت بالمساهمة في رأس مال شركة أكتا للنقل الجماعي والتي تقوم بتقديم خدمة نقل ركاب داخل العاصمة الإدارية بـ 50 أتوبيسا بالطاقة الكهربائية النظيفة، كما قامت الشركة بالمساهمة في رأس مال الشركة المصرية للأتوبيس الترددي EGYPT - BRT من خلال تمويل قيمة شراء 100 أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية لنقل الركاب على الطريق الدائري، في إطار توجه الدولة لتقديم خدمات النقل بوسائل نظيفة وصديقة للبيئة.



وحول نشاط نقل البضائع، أوضح التقرير، أن الشركة قامت بتنفيذ إجراءات إعادة هيكلة شركات نقل البضائع الخمس التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ودمجها في شركة النيل لنقل البضائع لخلق كيان قوي قادر على تقديم خدمة نقل البضائع بأعلى معايير الجودة والكفاءة المطلوبة، مما أدى إلى زيادة كمية البضائع المنقولة، وبالتالي ارتفاع الإيرادات المحققة، حيث بلغت طبقا للنتائج الأولية للعام المالي 2023/2024، 234 مليون جنيه مقابل 178 مليونا في عام 2022/2023 بنسبة زيادة وصلت إلى 35% عن العام السابق، كما يجرى استكمال تنفيذ خطة تطوير أسطول نقل البضائع من خلال تدعيم أسطول النقل بها، حيث تم التعاقد على شراء وتوريد 50 رأس جرار، و٥٣ نصف مقطورة.



وفيما يتعلق بنشاط إقامة وتشغيل وإدارة الجراجات، أشار التقرير، إلى أنه من خلال الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة، تم رفع كفاءة مشروع ميناء القاهرة البري بالترجمان بتكلفة قدرها 344ر14 مليون جنيه، ما أدى إلى زيادة صافي الربح النهائي لعام 2023، حيث بلغ 8.284 مليون جنيه مقابل مبلغ 259ر4 مليون جنيه عام 2022 و400ر1 مليون جنيه عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 95%، و491% على التوالي.



ونوه التقرير، إلى مساهمة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في العديد من الشركات متنوعة النشاط، وهي : الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى (مارترانس)، وشركة جنوب الوادى للتنمية، وشركة المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض، وشركة وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار، والشركة العربية البحرية لنقل البترول، وكذا شركات حديثة التأسيس مثل الشركة المصرية للمناطق اللوجستية، وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية وشركة ميناء برنيس البحري وشركة ميناء جرجوب البحري والتي تعمل في أنشطة متنوعة.



وأوضح التقرير، أنه إيمانا من الشركة القابضة بأن الموارد البشرية والنظم التكنولوجيا هي أهم الأصول اللازمة في إنجاز أنشطتها وأعمالها، قامت الشركة بتنفيذ 9 دورات - المدرب المحترف دولياً CIPT من جامعة ميزوري، وتخريج 128 مدربا محترفا دوليا بالشركة القابضة والشركات التابعة، كما تم تنظيم 11 دورة تدريبية بإجمالي 6425 متدربا من العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتم تدريب 130 سائقا وعاملا فنيا بشركات نقل الركاب.

وأشار التقرير، إلى أن الشركة قامت كذلك بتطوير 10 هياكل تنظيمية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وإعادة هيكلة الأجور وإعداد دليل لقياس الالتزام بتطبيق المراجعة الداخلية والحوكمة، كما قامت الشركة في مجال نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، بعد نقل التبعية لوزارة النقل، بتصميم وتنفيذ عدد من التطبيقات، أهمها : تفعيل وتشغيل الحجز الإلكتروني بالمحطات والتحصيل الإلكتروني لشركات نقل الركاب، وتنفيذ وتفعيل منظومة التشغيل والحركة و إصدار الفواتير الشركة نقل البضائع.



وفيما يخص حقوق الملكية الفكرية، نوه التقرير، إلى أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري حصلت على شهادات حقوق الملكية الفكرية الصادرة عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل من : تطبيق إلكتروني لحجز تذاكر الأوتوبيسات للشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث يعمل من خلال مكاتب الحجز الخاصة بالشركات HCMLT Booking web App ، بالإضافة إلى موقع إلكتروني يسمح للمستخدم بحجز تذاكر الأوتوبيسات بالشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة.



كما أشار التقرير في هذا الصدد، إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بتبادل البيانات / الأرشيف / التوقيع الإلكتروني للمكاتبات، لافتا إلى أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري بصدد الحصول كذلك على ثلاث شهادات خاصة بالجودة، وهي : ISO 9001 -2015 / ISO 45001 - 2018