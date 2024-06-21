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مصر للطيران تبدأ غدا رحلات عودة 15 ألف من حجاج دولتي مالي وغينيا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحاب نبيل

الجمعة، 21 يونيو 2024 02:35 م

تبدأ شركة مصر للطيران، غداً السبت الجسر الجوي لعودة  15 ألف من حجاج دولتي غينيا ومالي علي متن أكثر من 50 رحلة خاصة مباشرة من مطار جدة بالمملكة العربية إلى مطاري باماكو وكوناكري في مرحلة العودة التي تستمر حتي 6 يوليو القادم.

وأنهت مصر للطيران كافة الاستعدادات لنقل ضيوف الرحمن بأحدث طائراتها من طراز بوينج B789 Dreamliner والتى تسع 309 راكبًا و A330-300 والتى تسع 301 راكبًا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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