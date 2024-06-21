شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تبدأ غدا رحلات عودة 15 ألف من حجاج دولتي مالي وغينيا والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ شركة مصر للطيران، غداً السبت الجسر الجوي لعودة 15 ألف من حجاج دولتي غينيا ومالي علي متن أكثر من 50 رحلة خاصة مباشرة من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية إلى مطاري باماكو وكوناكري في مرحلة العودة التي تستمر حتي 6 يوليو القادم.

وأنهت مصر للطيران كافة الاستعدادات لنقل ضيوف الرحمن بأحدث طائراتها من طراز بوينج B789 Dreamliner والتى تسع 309 راكبًا و A330-300 والتى تسع 301 راكبًا.