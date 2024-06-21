مفتي الجمهورية: الكلب طاهر والصلاة بملابس مسًها لعابه جائز شرعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن معتمد الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن الكلب طاهر وتجوز الصلاة بالملابس التي مسها لعابه خاصة عند صعوبة التحرز منها.

وأوضح خلال لقائه عبر فضائية "صدى البلد"، الجمعة، أن هذا رأي إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه، مشيرا إلى قاعدة كلّ حيٍّ طاهر عند المالكية بلا استثناء، وضابط طهارة هذا الحي عندهم هي الحياة مطلقًا.

وشدد على أن منهجية الإفتاء عند علماء دار الإفتاء المصرية فضلًا عن الأزهر على مر العصور وخاصة في العصر الحديث منذ عهد الشيخ جاد الحق -رحمه الله- وحتى الآن تقوم على عرض جميع الأقوال من كل المذاهب ثم اختيار ما يتوافق مع المصلحة ويُسر الشريعة ومقاصد الشرع العظمى خلافًا لما ينادي به أصحاب دعاوى اللامذهبية.