ماتت قبل الجلوس في الكوشة.. طبيب شهير يعلق على وفاة عروس المنيا - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تعازيه إلى عروس الصعيد «نانسي. م»، داعيًا الله عز وجل أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأصيبت "نانسى أ" 28 سنة، بهبوط حاد في الدورة الدموية عقب خروجها من إكليل فرحها بإحدى الكنائس بمركز بني مزار، قبل أن تتوجه لحفل زفافها بقرية صندفا التابعة للمركز، وحاول الأهالي إسعافها دون جدوى، مساء الأربعاء الماضي.

وأضاف "شعبان"، بحسب فيديو له عبر صفحته على "فيس بوك"، أنه لا بد أن يكون هناك الحزن النبيل الذي لا يصحبه تطرف المشاعر والاكتئاب الشديد، وأنه عندما ينتقل الحزن إلى الاكتئاب الشديد قد يكسر القلب.

وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن أسباب وفاة شابة مثل عروس المنيا في مقتبل العمر وغيرها، تتمثل في أن ضغوطات الحياة قوية وبعض النفوس لا تحتملها، ولحظة الفرح تكون مشحونة بمزيج من الانفعالات بجانب التحضير للفرح والقلق والانفعالات والسهر والتفاصيل التي عقدتها الحياة الحديثة مع ارتفاع التكاليف، عكس الماضي.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون الطعام صحيا، ويتم الابتعاد عن السكريات والمشروبات الغازية والمخللات، ويكون معدل النوم يوميًا لا يقل عن 4 ساعات، مؤكدًا أن السهر على أجهزة الهواتف المحمولة مضر بالصحة.

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