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أولى رحلات عودة الحجاج من المدينة.. "مصر للطيران" تسير 19 رحلة جوية غدا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

تكثف شركة مصر للطيران (الناقل الوطني) رحلاتها الجوية لاستيعاب الحجاج الراغبين في العودة حيث تسير غداً /السبت/ 19 رحلة جوية، وذلك في إطار مواصلة جسرها الجوي لعودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن.

ومن المقرر أن تقوم "مصر للطيران" بتسيير 11 رحلة بخط (جدة - القاهرة)، ورحلة واحدة بخط (جدة - كوناكري)، وأخرى بخط (الطائف - القاهرة)، و6 رحلات بخط (المدينة - القاهرة)؛ وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وقرعة الجيزة والأسكندرية ومطروح والغربية وأسيوط وتضامن الجيزة والفيوم والقليوبية والغربية والدقهلية والمنوفية وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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