بعد أزمة حج الزيارة.. وقف إصدار إحدى تأشيرات العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مصادر بغرفة شركات السياحة، عن إيقاف إصدار تأشيرة الـB2C وهي إحدى تأشيرات العمرة.

وأضافت "المصادر"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم إيقاف تأشيرة الـB2C وحجزها من خلال بوابة العمرة الإلكترونية السعودية حتى الآن أمام مصر وباكستان.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف إصدار تأشيرة الـB2C عبر النظام الإلكتروني لحجزها، كاشفا أنه يوجد نوعين من التأشيرات للعمرة، الأولى تأشيرة الـB2B وهي التأشيرة النظامية للعمرة وتعمل بشكل طبيعي، والثانية الـB2C، وهي تأشيرة يسافر من خلالها الفرد للأراضي المقدسة ولكن بطريقة غير مباشرة، حيث يذهب المعتمر أولًا إلى الإمارات أو سلطنة عُمان، بتأشيرة خاصة بإحدى الدولتين، ينتظر فيها مدة 6 ساعات ترانزيت، وبعدها يغادر للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بتأشيرة الـ"B2C".

وحتى يسافر المعتمر بتأشيرة الـ"B2C"، لابد أن يكون جواز السفر الخاص به مختوما بختم سفر لجميع الدول العربية، وأن يكون حاصلًا على باركود البوابة المصرية للعمرة.

ويسمح نظام تأشيرة الـ"b2c" للمواطنين من جميع دول العالم بالحصول على تأشيرة ومكونات برنامج العمرة من الوكيل السعودي مباشرة عبر النظام الإلكتروني.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقًا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

وكانت وزارة السياحة والآثار، وجهت شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة عملت خلال أيام الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة، عقب استقبالها العديد من الاستغاثات من الأهالي، بسبب أعداد الوفيات والحجاج المفقودين وخصوصًا من بين كبار السن، وأيضا أعداد المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية وانقطاع الاتصال بذويهم في مصر.

ولفتت إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع على مدار الساعة مع القنصلية المصرية فى جدة، حيث دُشنت غرفة طوارىء بالقنصلية تعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال اتصالات المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، وقد خصصت رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات المواطنين:

00966565702002

وخصصت وزارة الخارجية، أرقام البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية، الاتصال على أرقام هواتف غرفة العمليات التالية:

27923050

27923060

27942782

01006638814

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