الداخلية: استمرار مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

تتواصل فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة بعدد 2254 منفذا على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت استمرار فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعدد ٢٢٥٤ منفذ على مستوى الجمهورية كما تقوم منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بطرح عبوات بأسعار مخفضة بنسبة 50% عبر منافذها الثابتة والمتحركة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2254 منفذ) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وتحت رعاية الرئيس السيسي.