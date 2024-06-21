"مشاجرة مميتة ليلة العيد" .. وفاة أول مُصابي خناقة القناطر بعد أسبوع في العناية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

7 ليالٍ كابد فيها "كريم رفعت" الموت داخل غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة، حتى فارق الحياة إثر نزيف شديد، نتيجة قطع في أوتار القدم والأوردة، حال تدخله للدفاع عن والده وشقيقه إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء دارت مع صاحب سوبر ماركت في منشأة القناطر بالجيزة ليلة العيد.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة، بلاغا من الأهالي مفادها بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والمطاوي في قرية المناشي، بين عائلة وصاحب "سوبر ماركت" ووقوع مصابين.

قوة أمنية انتقلت إلى محل البلاغ، ترأسها المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث القسم، بالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء طرف أول (كرم محمد ومحمد أبو زيد، و "محمد كرم محمد أبو زيد") من قرية أوسيم بالجيزة وطرف ثاني ( "شريف صالحين"و ابنه "محمد شريف صالحين" و "احمدشريف صالحين" و "كريم رفعت" ).

تحريات المباحث توصلت إلى أن نشوب مشادة كلامية بين شاب من عائلة"صالحين" وصاحب السوبر ماركت "عائلة أبوزيد" تحولت إلى مشاجرة استعان فيها الطرف الأول بأشقائه وآخرين وتعدوا على الطرف الثاني في الشارع مما أحدثوا لهم إصابات طعنية إذ تبين إصابة "شريف "بطعنة نافذة في القلب" ونجله "محمد" بجرح قطعي في البطن والرأس ونجله الآخر"أحمد" بجرح نافذ بطول الظهر، و"كريم رفعت صالحين" قطع في أوتار القدم والأوردة.

بدورها فرغت أجهزة الأمن فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الجريمة، فيما أمكن تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبعرضهم على اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، أحالهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.