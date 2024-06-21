القبض على البلوجر الشهير "لوشا".. تعرف على السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على البلوجر "لوشا"؛ لقيادة سيارة مطموسة الأرقام وانتهاء رخصة القيادة.

وكانت أجهزة الأمن رصدت قيام شخص بطمس اللوحات المعدنية والسير بها في الشوارع بالمخالفة لقانون المرور.

وتمت العملية بعد أن لفتت الانتباه فيديوهات نشرها البلوجر "لوشا" على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيها سيارته الحديثة بلوحات معدنية مطموسة الأرقام. وبناءً على هذه المعلومات، تم القبض عليه، حيث تبين أن السيارة كانت غير مرخصة ومطموسة الأرقام.

تم التحفظ على السيارة ونقل المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.