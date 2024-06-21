شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا أقوى مراجعات الصرف والنحو للثانوية العامة على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة، غدًا السبت الموافق 22 يونيو، لأداء امتحان آخر العام في مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية، لذا يقدم تليفزيون ”الخليج 365”، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة، بثًا مباشرًا، للمراجعة النهائية في الصرف والنحو وتدريبات ونماذج استرشادية لأسئلة الامتحان الموضوعية والمقالية.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة فى المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد فى وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهج الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحان وطريقة الحل النموذجية للحصول على درجات التفوق والنجاح.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مواصفة امتحان مادة اللغة العربية تتضمن أسئلة اختيارية تمثل 85% و15% مقالية، يتم الإجابة عن الأسئلة الاختيارية في كراسة البابل شيت، بينما يجيب الطلاب عن الأسئلة المقالية في ورقة بيضاء.

وأشارت الوزارة إلى أن مواصفة الامتحان، تشمل 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية، ويتم الإجابة عنها في ورقة الإجابة المخصصة لذلك، مشيرة إلى أنه يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية والاختيارية في 3 ساعات، ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة.



