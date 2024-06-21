- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حاجة من الدقهلية أثناء أداء مناسك الحج ودفنها بمقابر الشهداء بمكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الدقهلية -محمد الحبشيالجمعة، 21 يونيو 2024 03:47 م
توفيت سيدة من محافظة الدقهلية أثناء تأدية مناسك الحج بالأراضى المقدسة، وتم إنهاء إجراءت دفنها، وتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير.
وتلقت أسرة الحاجة بهيجة ماهر محمد عوض مجاهد، 62 عاما، محل إقامتها بمدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، خبر نقلها إلى مستشفي الهلال الأحمر بمكة المكرمة، إثر إصابتها أثناء أداء مناسك الحج.
فيما قام مندوب القنصلية المصرية بالتواصل مع أهل المتوفية، وإنهاء الإجراءت واستخراج تصريح الدفن، وتم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير في مقابر الشهداء بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.
الحاجة بهيجة ماهر
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز