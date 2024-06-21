شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حاجة من الدقهلية أثناء أداء مناسك الحج ودفنها بمقابر الشهداء بمكة والان مع تفاصيل الخبر

توفيت سيدة من محافظة الدقهلية أثناء تأدية مناسك الحج بالأراضى المقدسة، وتم إنهاء إجراءت دفنها، وتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير.

وتلقت أسرة الحاجة بهيجة ماهر محمد عوض مجاهد، 62 عاما، محل إقامتها بمدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، خبر نقلها إلى مستشفي الهلال الأحمر بمكة المكرمة، إثر إصابتها أثناء أداء مناسك الحج.

فيما قام مندوب القنصلية المصرية بالتواصل مع أهل المتوفية، وإنهاء الإجراءت واستخراج تصريح الدفن، وتم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير في مقابر الشهداء بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.