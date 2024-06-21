شكرا لقرائتكم خبر عن 12 تكليفا عاجلا من وزارة الرى فى موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

رفعت وزارة الموارد المائية والري حالة الطوارىء القصوى خلال فترة أقصي الاحتياجات المائية الحالية " الصيف"، المتضمنة متابعة موقف تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات والمعد بمعرفة قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى بالوزارة .



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تكليفات لقيادات الوزارة:

1- سرعة نهو أعمال التطهيرات على ترع التل والعبيد وبطين والرملة والبحر الصغير بالدقهلية.

2- عمل حصر عاجل بحالة الكباري بنطاق الإدارات العامة للري والصرف وتحديد احتياجها للصيانة وسرعة إجراءها.

3- الإسراع فى تنفيذ أعمال تطهير المصارف في منطقة مصر الوسطى مع مراعاة عدم التطهير الجائر للمصارف.

4- مرور مسئولي توزيع المياه للتأكد من إستيفاء المناسيب والتصرفات المطلوبة عند أفمام الرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة.

5- ضرورة إلتزام كل إدارة بالحصة المائية المقررة لها لعدم التأثير سلباً على الإدارات اللاحقة لها.

6- الإلتزام بالحصص المائية هو أحد معايير تقييم أداء الإدارات عند صرف مكافأة التميز غير الإعتيادى.

7- إستمرار مرور مسئولي التفتيش الفني على كافة الإدارات والمشروعات بالمحافظات.

8- متابعة زراعات الأرز المخالفة وإتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها وتحصيل قيمة تبديد المياه.

9- قيام إدارات التوجيه المائى بالتنسيق مع روابط مستخدمى المياه وأجهزة الزراعة للتأكد من إلتزام المزارعين بتطبيق المناوبات على الترع.

10- إستمرار المتابعة للأراضى الرملية التي تروى بالغمر وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

11- الإسراع في طرح وترسية عقود تطهيرات نهر النيل وخاصة فى نطاق نيل القاهره الكبرى.

12- تكثيف أعمال تكريك نهر النيل أمام القناطر الكبرى ، ومراجعة أعمال التشغيل الذاتي لإزالة الحشائش من مجرى النهر وجسوره.