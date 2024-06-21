شكرا لقرائتكم خبر عن 12 تكليفا عاجلا من وزارة الرى فى موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالجمعة، 21 يونيو 2024 07:00 ص
رفعت وزارة الموارد المائية والري حالة الطوارىء القصوى خلال فترة أقصي الاحتياجات المائية الحالية " الصيف"، المتضمنة متابعة موقف تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات والمعد بمعرفة قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى بالوزارة .
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تكليفات لقيادات الوزارة:
1- سرعة نهو أعمال التطهيرات على ترع التل والعبيد وبطين والرملة والبحر الصغير بالدقهلية.
2- عمل حصر عاجل بحالة الكباري بنطاق الإدارات العامة للري والصرف وتحديد احتياجها للصيانة وسرعة إجراءها.
3- الإسراع فى تنفيذ أعمال تطهير المصارف في منطقة مصر الوسطى مع مراعاة عدم التطهير الجائر للمصارف.
4- مرور مسئولي توزيع المياه للتأكد من إستيفاء المناسيب والتصرفات المطلوبة عند أفمام الرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة.
5- ضرورة إلتزام كل إدارة بالحصة المائية المقررة لها لعدم التأثير سلباً على الإدارات اللاحقة لها.
6- الإلتزام بالحصص المائية هو أحد معايير تقييم أداء الإدارات عند صرف مكافأة التميز غير الإعتيادى.
7- إستمرار مرور مسئولي التفتيش الفني على كافة الإدارات والمشروعات بالمحافظات.
8- متابعة زراعات الأرز المخالفة وإتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها وتحصيل قيمة تبديد المياه.
9- قيام إدارات التوجيه المائى بالتنسيق مع روابط مستخدمى المياه وأجهزة الزراعة للتأكد من إلتزام المزارعين بتطبيق المناوبات على الترع.
10- إستمرار المتابعة للأراضى الرملية التي تروى بالغمر وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
11- الإسراع في طرح وترسية عقود تطهيرات نهر النيل وخاصة فى نطاق نيل القاهره الكبرى.
12- تكثيف أعمال تكريك نهر النيل أمام القناطر الكبرى ، ومراجعة أعمال التشغيل الذاتي لإزالة الحشائش من مجرى النهر وجسوره.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز